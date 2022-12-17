農委會推廣做伙來呷飯 盼提高糧食安全貢獻生態文化

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農委會17日起一連2天在總統府前舉辦「做伙來呷飯 國產米食明星大挑戰–食農教育推廣活動」，總統蔡英文（左3）、行政院長蘇貞昌（右3）、農委會主委陳吉仲（右2）等人出席，邀請民眾前來了解米食及文化價值等效益。中央社記者楊淑閔攝 111年11月17日

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（中央社記者楊淑閔台北17日電）台灣每人年食米量僅43公斤。農委會今天舉辦「做伙來呷飯」活動推廣，總統蔡英文大讚米食多元可口。農委會主委陳吉仲說，吃飯不只吃飽，吃國產米可貢獻文化、生態、糧食安全。

行政院農業委員會統計，台灣每人每年白米消費量由民國76年時73.3公斤逐年下降，110年為43公斤，因此農委會於今、明天在總統府前北廣場舉辦「『做伙來呷飯』國產米食明星大挑戰-食農教育推廣活動」。

現場有3大展區，讓民眾了解米食及文化價值等效益。首先是「食農策展區」，透過農業生產與環境、飲食健康與消費、飲食生活與文化3大面向，讓民眾認識稻米從生產到餐桌的過程、營養價值及台灣米食文化等。

「食農體驗區」則邀請專家剖析米飯的營養價值及好處，以及安排人氣主廚現場教學米食創意料理。「多元米食展售區」並有72個國產特色米食攤位進駐，可試吃、有展售、創意米食DIY體驗及消費滿額贈活動。

蔡總統致詞時說，俄烏戰爭影響下，國際糧食供應不穩定，國內稻米則是供應穩定，且米食多元又可口，民眾可多多享用。她並指出，「做伙來呷飯」這句話，是「享受家人一起吃飯的感覺」。

世代不同，對米食文化變遷的感觸也有差異，行政院長蘇貞昌說，過去的人生活辛苦，米飯為主食，現在有庫存，永遠不會缺少，像今天天氣溼冷，還是要感謝農夫願意下田耕作，真的是「粒粒皆辛苦」。

陳吉仲則呼應活動主題「做伙來呷飯」回憶說，以前帶女友、現在的妻子回老家，阿嬤曾問對方「以後要不要跟我們做伙來呷飯」，讓他成功讓女友變老婆，這就是米食文化。

陳吉仲說，沒有水稻田，哪來金城武樹、阿妹（張惠妹）回老家開演唱會、雲門稻田起舞，民眾每吃一口飯，並不只是溫飽，也代表支持在地文化、農業及生態永續，以及提高糧食安全。

他也說，近年民眾食米量下降速度趨緩，且農委會持續開發多元米食，各種口味的炒飯、飯糰等進駐通路銷售，將讓民眾更喜歡米食。（編輯：張芷瑄）1111217