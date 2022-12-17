「OPEN將」氣球被吹飛 高雄大寮尋獲破裂殘骸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「OPEN！大氣球遊行」17日下午在高雄舉行，不過「OPEN將」大氣球卻在傍晚遭強風吹飛。警方晚間在大寮發現疑似氣球殘骸，經主辦單位確認是破裂洩氣的「OPEN將」大氣球。（民眾提供）中央社記者曾以寧傳真 111年12月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄17日電）「OPEN！大氣球遊行」今天下午在高雄夢時代前舉行，主角「OPEN將」大氣球卻在傍晚遭強風吹飛。警方晚間9時許在大寮發現氣球殘骸，經主辦單位確認為破裂的「OPEN將」。

在高雄夢時代前舉辦的「OPEN！大氣球遊行」今天下午在時代大道登場，有OPEN家族、Hello Kitty、史努比、美樂蒂、卡娜赫拉的小動物等共17顆大氣球參與遊行，吸引大小朋友參與，相當熱鬧。

不過主角「OPEN將」卻在遊行結束後，傍晚5時40分許突然遭一陣強風吹斷繩索，飛上空失去蹤影。主辦單位第一時間即通報市府與警方，並加派人力尋找。

高雄市林園警分局表示，員警於晚間9時左右在大寮區一處路邊找到疑似氣球殘骸，發現時已被移至路邊，並未影響交通。

主辦單位告訴中央社記者，已接獲警方通知，經廠商派員前往發現地點確認，確實為破碎的「OPEN將」大氣球，推測為升上高空後因氣溫、氣壓差而破裂，所幸墜落處附近為空地，並未造成人員受傷。（編輯：郭諭儒）1111217