高科大獨木舟課程學生落海8人失溫送醫 暫緩移地教學

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（中央社記者曾以寧高雄18日電）高科大「獨木舟理論與實務」課程實作昨天因天候不佳，造成28名學生受困海上，消防海巡馳援，其中8名學生失溫送醫。校方表示，暫緩該系移地教學課程，並將追蹤學生復原狀況。

高雄科技大學海休系昨天上午至茄萣情人碼頭進行大二必修課「獨木舟理論與實務」實作課程，但疑因風浪太大，28名學生受困海上，且有人因此落海，高雄市政府消防局上午10時53分獲報出動人艇前往搶救，所幸全員都平安上岸，但有8名學生受擦挫傷、有失溫情況送醫治療，未有人住院。

高雄科技大學今天透過文字說明，課程是在興達港防波堤範圍內水域進行，但因授課老師遲到，依據現場教練回覆海況資訊後判斷決定下海訓練，誤判後續天候變化，造成學生因下雨、翻覆泡水而幾乎全員濕透，發生失溫狀況需要救援，對此授課教師表達深刻歉意。

校方說明，課程中讓學生穿著寬鬆舒適服裝出席，且全員穿著救生衣，並派有一艘救生艇、一名救生員和一名教練陪同進行課程。學生多是在爬上折返點等待救援時浸水、或返回基地上岸前落水，共有8名學生失溫送醫，學校同步啟動校安機制趕赴現場處理，並赴醫院協助後續處理、或助學生返家休養。

針對有學生在網路發文抱怨，校方說明，已決定取消18日的課程，並請教練進行船隻後續處理，並未要求學生回到現場拖船。針對該系這學期移地教學課程，校方說，系上已決議全數暫緩、移回校內進行，學校也會做整體課程檢討追蹤，並且持續關心學生復原狀況、提供學生後續諮詢及輔導。

昨天事發後，多名學生上網發文抱怨，學期初老師就指定17、18日要到興達港上課，氣象播報天氣不佳後，助教仍表示要照常上課；昨天現場氣溫僅約攝氏14度且颳風下雨，助教仍指揮下海划船。

學生指出，划到興達發電廠沿岸時風浪太大，才開始折返，但當時已有獨木舟被浪打翻、受困蚵棚間，且學校僅準備一艘救生艇救援太慢，不少同學都已經開始有失溫情況，因此自行用手機報警求援，還有10多名同學是自行爬上岸躲避風浪，批評過程中老師罔顧學生安全。（編輯：黃世雅）1111218