高科大獨木舟活動意外 28名學生落海獲救8人失溫送醫

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高雄科技大學17日率學生到茄萣區情人碼頭從事獨木舟證照訓練班水上活動，疑因風浪太大，28名學生漂往外海受困海上，高雄市消防局獲報後隨即出動人艇前往搶救，所幸最終全員皆平安上岸，其中8人些微失溫送醫。（讀者提供）中央社記者洪學廣傳真 111年12月17日

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）高雄科技大學今天在茄萣區情人碼頭辦理獨木舟活動課程，但疑風浪太大致28名學生漂到外海受困，消防局率24車48人3艇搶救，全員平安上岸，其中8人些微失溫送醫。



高雄科技大學今天上午帶領學生前往茄萣區情人碼頭從事獨木舟證照訓練班水上活動，但過程中疑風浪太大，28名學生漂到外海受困海上，有人因此落海，所幸所有人皆穿著救生衣，高雄市政府消防局上午10時53分獲報後，24車48人3艇前往搶救。



消防局發布新聞稿指出，受困學生有的自行游到附近上岸，有些則陸續由消防人員、海巡等船艇載回岸上，經現場清點確認均已平安上岸，但因今天寒流來襲，其中8名學生身體有些許失溫。後續由救護人員處置後送醫，意識清醒無大礙。



消防局呼籲，民眾參與水上活動，應注意水上安全，留意天氣預報與自身狀況，若天候不佳或身體疲累時，切勿戲水，下水前應先暖身並確實穿著救生裝備，維護自身安全，以免發生意外憾事。（編輯：郭諭儒）1111217