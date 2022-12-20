調查7成偏鄉癌友想放棄治療 交通媒合平台已上線

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台灣癌症基金會20日舉行「銀髮偏鄉 就醫無礙」記者會，會中宣布為協助偏鄉癌友就醫，台灣癌症基金會攜手富邦人壽、中華顧問工程司10月啟動「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」，以台東為首發區域，要提供實質的交通服務。公益大使小薰（左）呼籲社會大眾共同響應參與。中央社記者余曉涵攝 111年12月20日

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（中央社記者余曉涵台北20日電）癌症基金會調查發現，有高達7成的偏鄉癌友因為就醫不便萌生放棄治療的念頭，為此，癌症基金會等單位建立「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」以台東為首發區域在10月上線。

台灣癌症基金會今天舉行「銀髮偏鄉 就醫無礙」記者會，會中宣布為協助偏鄉癌友就醫，台灣癌症基金會攜手富邦人壽、中華顧問工程司在今年10月啟動「銀髮癌友偏鄉交通媒合平台」，以台東為首發區域，要提供實質的交通服務。

公益大使小薰除了以自身經驗站出來呼籲社會大眾共同響應外，更親自走訪偏鄉拍攝紀錄片。

台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，癌症是高齡化疾病，發生年齡中位數為64歲，且癌症是需要高頻率回診的疾病，若能在確診3個月後及時治療，1年內的死亡率為18%，但若未接受正規治療，1年內的死亡率機高達55%。

賴基銘指出，偏鄉交通不便導致讓不少癌友萌生中斷治療的念頭，根據統計南部及東部地區癌症死亡率較北部高出3到4成，尤其屏東、花蓮及台東更呈現低就診率、高死亡率的狀況。

根據台灣癌症基金會調查發現，銀髮癌友比例高，就醫往返時間成本高及獨自就醫比例高等，是偏鄉地區常見的3高，更有5成以上患者前往醫院治療至少要花費4個小時的車程。

以居住在台東金峰鄉深山、罹患舌癌的陳伯伯為例，台灣癌症基金會說，陳伯伯因為沒有交通工具，每次治療都要委託親友接送下山後，再到鎮上轉乘一天2班的公車前往醫院就醫，來回車程每趟都要5到6小時。

台灣癌症基金會指出，在富邦人壽連續5年的資源挹注下，已經協助1700名偏鄉銀髮癌友順利就醫。（編輯：陳政偉）1111220