家扶調查近8成兒少愛閱讀 近5成無法取得資源

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家扶基金會21日舉辦「『傳愛過好年』．給孩子一份生命禮物」記者會，宣布最新「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」結果，擔任無窮世代愛心大使的藝人曾寶儀（右3）呼籲各界響應活動捐款，讓閱讀改變孩子的命運。中央社記者楊淑閔攝 111年12月21日

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（中央社記者楊淑閔台北21日電）家扶基金會今天發布「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」結果，近8成兒少喜歡閱讀，但近5成因環境限制無法取得學習資源，擔任無窮世代愛心大使的藝人曾寶儀呼籲各界捐款支持。

接近跨年之際，家扶基金會今天舉辦「『傳愛過好年』．給孩子一份生命禮物」記者會，宣布最新「弱勢兒少閱讀資源與習慣調查」結果。

家扶調查發現，84.5%的孩子認為閱讀對自己有幫助，包括有95.2%孩子認為能夠增廣見聞補充新知、93.1%認為能增加文字詞彙的運用能力、89.6%認為能補充學科學習需求，87.4%認為能從閱讀中探索興趣。

調查也發現，有6成孩子不曾有屬於自己的書籍，而且超過9成每學期可購書經費不到新台幣600元。

另外，調查顯示有71.4%的家扶孩子會與同儕一起閱讀，包含逛書店、圖書館或分享書本的內容，藉由參與閱讀活動，有64.5%的孩子認為能更了解書本的內容、49.9%認為可增進人際溝通，以及37.8%認同可養成閱讀的習慣。

會中家扶孩子小云分享閱讀經驗，因為她深知家裡必須撙節生活，為了加強英文詞彙，常到圖書館查閱書籍充實能力，也因此被推舉參加校外朗讀比賽。

曾寶儀則分享，自己因為想要閱讀鋼琴老師每月提供的中國民間故事書籍，因而多學了1年鋼琴，從中發現自己真的喜歡閱讀。她並說，從好書所學的內容不是看電視可以學到的，她還鼓勵家扶孩子學好外語，可藉此跟世界溝通。最後她呼籲各界響應活動捐款，讓閱讀改變孩子的命運。

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家扶基金會說明，捐款專線為04-22061234。或上家扶官網、LINE Pay、街口支付指定捐款「無窮世代—傳愛過好年」，單筆捐款滿新台幣2000元，可獲贈「好幸福梅森杯」一組，限量2000組。

家扶基金會說明，調查進行期間從7月8日到9月22日，依據國小四年級至國中三年級家扶扶助兒少（110學年度就讀年級）分縣市按比例分層、隨機抽出1800名樣本，進行問卷填寫，共回收有效問卷1709份，信心水準95%、誤差值2%。（編輯：陳政偉）1111221