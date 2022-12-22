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熱衷生物實驗 台東高中葉柏亨特殊選才進台大

2022/12/22 16:52
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（中央社記者盧太城台東縣22日電）喜歡生物實驗、拿過全國科展佳作的台東高中學生葉柏亨，透過特殊選才管道，正取國立台灣大學生命科學系，全校師生皆歡欣同喜。

台東高中今天發布新聞稿表示，葉柏亨從小生長在台東，讓他有更多機會接觸自然萬物，國中時加入寶桑國中科展團隊，開始生物科學研究的旅程；當時他以無脊椎動物行為作為研究主題，高中後則以台東在地礦物絹雲母與細菌的互動改善土壤為主題，並曾在全國科展的農業與食品學科拿下佳作。

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台東高中校長蔡美瑤表示，熱衷生物實驗的葉柏亨，高三代表學校參加111學年度學科能力競賽，拿下宜花東區生物科第一名，之後更在全國賽中拿下三等獎的榮譽。

葉柏亨表示，綜觀生物研究的學生生活，雖身處研究資源較稀少的台東，但仍在熱心老師、研究單位和企業的幫助下鑽研科學，樂在其中；未來希望能在進入生命科學系後，延續對生物研究的熱情，以成為專業科學家為未來發展方向。（編輯：陳仁華）1111222

#葉柏亨
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