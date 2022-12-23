228連假離島航線機票 12/26上午9時開賣

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（中央社記者余曉涵台北23日電）民航局今天宣布，明年228連假離島航線機票，從26日上午9時起開放訂位，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供956架次，計8萬1836個座位數。

明年的228連假從明年2月25日起到2月28日有4天連假，交通部民用航空局今天發布新聞稿表示，規劃明年2月24日至3月1日為航空疏運期，澎湖、金門、馬祖3離島管制航線將提供956架次，計8萬1836個座位數，26日上午9時開放訂位。

民航局說，在各航線運能提供方面，澎湖航線494架次、3萬9496個座位數；金門航線362架次、3萬5448個座位數；馬祖航線100架次、6892個座位數；上述3離島航線（不含澎湖-金門航線）共計提供956架次、8萬1836個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局說，228連假在尖峰時段2月24日至2月26日台灣出發往離島方向，以及2月27日至3月1日離島出發回台灣方向機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身權益。（編輯：李錫璋）1111223