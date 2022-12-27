盼年增200萬旅客 觀光局投入11億優化6大風景區

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（中央社記者余曉涵台北27日電）交通部觀光局長張錫聰今天說，投入新台幣11億元優化北海岸等6大風景區，希望每年旅客可以增加200萬名旅客，旅客人次從109年的1926萬人次增至2200萬人次。

張錫聰今天在交通部例行記者會中表示，為因應疫後旅遊浪潮，期間持續積極打造更友善與具特色旅遊服務基礎建設，並以打造國際魅力景區為優先目標，使台灣觀光在國境解封後，加速吸引國內外的旅客回流。

張錫聰指出，投入新台幣11億元優化針對6大風景區進行優化，希望每年旅客可以增加200萬名旅客，旅客人次從109年的1926萬人次增至2200萬人次。

觀光局說，北海岸的「大野柳皇冠海岸」，在國際旅客熟悉野柳，進一步打造第三區的「女王的祕密花園」，一窺國際聞名的海蝕奇觀，並於白沙灣打造全新的遊客中心，傳遞更深度的北海岸文化及豐富的生態知識。

「東北角沙丘藝域」則強化福隆沙灘廊道的動線與友善設施，結合周邊「星空藝素村」的塑造，給予旅客全新的感受，藉由串連宜蘭濱海自行車道，以鐵馬廊道觀景平台作為中繼點，遠眺龜山島之美，讓遊客重新感受宜蘭濱海遊憩魅力。

「山中明珠日月潭」希望透過地利遊客資訊站的建設，串連地利、雙龍部落旅遊線，營造原民文化觀光體驗場域。透過日月潭碼頭的系統化重新打造，擴大與提升通用化環境品質，讓旅客享有更舒適的遊湖體驗。

觀光局表示，「星動阿里山」，在土匪山生態園區的祕境打造龍美轉運及旅遊服務設施，新闢停車及轉運空間外，紓解台18的交通轉運效率，並導入以生態導覽及茶文化體驗遊程，創造舒適悠閒的低碳旅遊環境，提升阿里山整體的服務量能；在奮起湖山城重新營造完整的環村步道，使遊客徜徉於筆直聳立杉木林，建構高品質奮起湖山城風貌及旅遊環境。

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東部是「探索東海岸．天堂島嶼」，要打造嶄新的海洋環境教室，成為東海岸海洋生態導覽、環境教育、漁村文化推廣、賞鯨服務及三仙台海域遊憩新據點。綠島方面，結合觀光圈「天堂島嶼」品牌所推動創新旅遊-暗黑天空星空導覽以及「東海岸大地藝術節」駐地創作，在小長城、牛頭山與帆船鼻等景區打造出舒適觀星體驗空間。

澎湖以七美嶼為主軸，打造七美親水休憩活動優質環境「魚月鯉灣珊瑚海休憩區」，結合浮潛、賞景、露營、觀星的複合旅遊型態需求，另外在澎湖菊島線的璀璨明珠，更打造自行車地景藝術，提供舒適自行車休憩空間，能讓旅客更輕鬆自在的探索澎南各知名景點，要帶動澎湖黃金海岸度假浪潮。（編輯：陳政偉）1111227