疫後首批來台旅遊企業 日業者：台灣是較好選擇

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（中央社記者余曉涵台北28日電）台灣今年10月中開放邊境，雖然尚未出現報復性來台旅遊熱潮。不過，疫後第1個來台舉辦員工旅遊的業者平岩敏和表示，日幣貶值，韓國跟台灣是較好選擇的海外旅遊目的地。

台灣在今年10月開放邊境，根據交通部觀光局最新統計，111年11月來台旅客為17萬3137人次，與去年同期相較，成長1186.21%，且11月份主要客源市場人次及成長率分別為日本2萬1204人次、港澳5596人次、韓國1萬3240人次、中國大陸3645人次、美國2萬1127人次、新加坡1萬8277人次、馬來西亞9638人次、歐洲1萬3185人次、紐澳3116人次。

雖然尚未出現爆發來台旅遊潮，但是已經有不少海外企業將台灣選擇為員工旅行的目的地，疫後第1批來台舉辦企業旅遊的平岩建設株式會社代表取締役社長平岩敏和接受中央社記者專訪認為，主因跟台灣的防疫解禁宣導不足有關。

平岩敏和說，雖然台灣目前入境只需要1週的自主健康管理，旅客在快篩陰性之下可外出，但是因為使用「自主健康管理」一詞，讓不少日本人誤會是要隔離一週才能外出。

「不少已經解禁的防疫規定並未達到宣傳效果」，他說，不少夫妻或情侶想來台灣旅遊，卻卡在不知道要一人一間房，還是可以兩人一間房？最後只能對來台旅遊卻步。

平岩敏和指出，加上台灣過去防疫的好成績，導致日本的印象是台灣防疫規定較為嚴格，因此不少民眾都還保持著觀望心態。

平岩敏和建議台灣政府及觀光局，可以把台灣的防疫措施講得更清楚一點，例如其實7天的自主健康管理期間是可以出門的，這樣才能讓外國旅客更願意來到台灣旅遊。

除此之外，平岩敏和指出，由於日幣貶值，因此日本赴海外旅遊的興趣跟次數都減少，但也因為這樣，到台灣或韓國旅遊，比去歐美、東南亞還要便宜，這將會是台灣很好的機會。

在COVID-19疫後，平岩敏和旗下公司的員工分4批來台灣員工旅遊，明年3到4月還會再有一團來台。平岩敏和說，選擇台灣有2大原因，第一個原因是台灣是日本最想旅行的國家之一，另一個原因則是因為公司在台有開設螃蟹料理店月夜岩，想要讓員工看看公司在海外與建設不一樣的產業。

平岩敏和說，其實在疫情前就已經跟旗下員工說要帶員工來台旅遊加上看看在台灣的餐飲業狀況，當時就不少員工反映「很期待」，但可惜就遇到疫情，因此在疫情趨緩後，就將台灣列入員工旅遊的選項之一。

決定來台灣員工旅遊時，因為防疫措施也讓平岩敏和擔心一陣子，他指出，當時已經跟旅行社談好，若是因故不能如期讓員工來台旅遊，將會產生訂金跟違約金的問題，但他還是相信台灣的防疫措施，後來也順利來台。

對於員工來台的景點，平岩敏和透露，不少員工都是首次來台灣，比過去安排去越南時，員工踴躍多了，除安排到旗下餐廳用餐外，也安排台灣道地小吃料理、夜市等，員工也反饋說台灣的料理非常好吃，台灣民眾也很親民，加上到處都是日系餐飲店、藥妝店等，對日本人來說來台旅遊是很舒服的一件事，有很多日本文化的特色。

平岩敏和指出，對日本人來說，最吸引的景點就是故宮、九份外，還有台北美食像是鼎泰豐小籠包、欣葉台灣料理及夜市外，中正紀念堂的三軍儀隊交接儀式也是很有人氣的景點活動之一，反而台北101就還好。

平岩敏和說，預計後年月夜岩將規劃到台中展店，屆時規劃再度安排員工來台旅遊，且這次想以台南及高雄為主，想讓員工體驗與台北不一樣的台南及高雄文化。

平岩敏和指出，台北其實蠻冷的，希望可以帶員工到比較南方一點，比較熱一點的地方，讓員工一樣在台灣卻呼吸到不一樣的空氣。（編輯：陳政偉）1111228