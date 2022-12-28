改善人行環境 交通部112年赴各縣市評鑑

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（中央社記者汪淑芬台北28日電）交通部今天舉行「111年1至10月道路交通安全」說明會 。針對最近國外媒體報導台灣人行道被占用，交通如「行人地獄」，交通部提出的對策，除強力取締外，明年也將到各縣市評鑑。

交通部長王國材指出，台灣的城市缺乏人行道與供行人通行的連貫通道，人行道上有違規停車，騎樓則被占用。他認為道安觀念改善要靠長期教育，現在中小學都已開始增加道安課程，但短期要有效果，只有靠執法。

王國材說，短期要改善人行環境設施，只有取締人行道違停及騎樓占用，由地方政府警察、交通、工務、環保單位組成聯合稽查小組，強力取締。

同時警政署民國112年將加強取締車輛行經路口不禮讓行人先行及違反行人路權，促使車輛駕駛人養成「停讓行人」習慣。

王國材表示，交通部明年將辦理人行環境無障礙評鑑，赴各縣市從暢行性、舒適性、安全性及使用性為人行道評分。

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另外，交通部也與營建署及各地方政府達成共識，就所管轄的道路，依行人流量及地區特性，既有行車號誌下普設行人穿越道與行人號誌燈，因時因地制宜行人號誌時制開啟方式，預計112年完成1000處行人號誌改善。其他對策還包括：事故高的閃光號誌路口改為三色運作、退縮行穿線、設置庇護島等。

王國材也提到，持續檢討道路設計法規，以人本交通環境理念為優先，例如將修訂道路交通標誌標線號誌設置規則，放寬對於學校出入口得設置行車管制號誌。（編輯：張雅淨）1111228