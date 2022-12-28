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1959動保專線啟用 可通報虐傷、人犬衝突

2022/12/28 15:48（12/28 15:56 更新）
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農委會28日舉行記者會，宣布「1959」動物保護專線啟用，手機、市話或網路電話都可直撥，將接通當地動物保護機關，提供民眾通報動物受虐待傷害、人犬衝突等事件，並提供諮詢服務。中央社記者楊淑閔攝 111年12月28日
農委會28日舉行記者會，宣布「1959」動物保護專線啟用，手機、市話或網路電話都可直撥，將接通當地動物保護機關，提供民眾通報動物受虐待傷害、人犬衝突等事件，並提供諮詢服務。中央社記者楊淑閔攝 111年12月28日
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會今天宣布，「1959」動物保護專線即日起啟用，只要以手機、市話或網路電話直撥，將接通動物保護機關，提供民眾通報動物受虐傷害、人犬衝突等事件，並給予動保諮詢服務。

行政院農業委員會今天召開「1959一秒通報 保護動物全國通」記者會，宣布1959專線啟用，不過公共電話無法撥打1959。

農委會畜牧處處長張經緯說，動保事件通報連續幾年以2成幅度成長，近年達近2萬件，除了六都都有動保處，其他各地方政府的機關分工不盡相同，因此農委會籌設1959專線，統合全國22縣市動物保護主管機關，讓民眾撥打專線，就能依據發話地行政區直接轉至當地主管機關處理。

他說，1959專線提供民眾4類型服務內容，包含違反動物保護法檢舉案件（虐待傷害、非法寵物繁殖及販賣、不當飼養、獸鋏的放置販賣）、人犬衝突（包含犬追車咬人、遛狗未繫繩、攻擊性犬隻無防護措施）、動物保護法令及業務諮詢（如何成為特定寵物業者、如何申請犬貓絕育補助、如何辦理寵物登記）。

還有常見非屬動保案件（涉及違反野生動物保育法案件、投訴犬隻吠叫或排泄物未清理、捕蜂捉蛇及環境病蟲害），將轉由權責機關處理。

農委會主委陳吉仲說，全國犬貓約250萬隻，每年10%成長中，因應通報動保案件已近2萬件，所以費時半年籌設1959專線，行政院也給予全國設置99名人力處理此業務，而畜牧處新成立的寵物管理科也有設置6名人力。（編輯：張芷瑄）1111228

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