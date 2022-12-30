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國際油價攀 下週汽油估漲4角、柴油降2角

2022/12/30 11:46
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（中央社記者曾智怡台北30日電）俄羅斯宣稱不排除減產原油以因應制裁，加上中國宣布解除入境隔離措施，國際油價應聲上漲。中油持續實施油價平穩雙機制，預估明年1月2日凌晨0時起，汽油每公升調漲新台幣0.4，柴油每公升調降0.2元。

按照預測，92無鉛汽油每公升為29.5元、95無鉛汽油每公升31元、98無鉛汽油每公升33元、超級柴油每公升27.7元。

根據中油浮動油價公式，累算至12月29日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）週均價為每桶79.96美元，較上週77.88美元上漲2.08美元；新台幣兌美元匯率為30.712元，與上週相同。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽、柴油零售價每公升皆調漲0.7元。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻；因此預估明年1月2日凌晨0時起，汽油每公升調漲0.4元、柴油每公升調降0.2元。（編輯：林淑媛）1111230

#中油
#俄羅斯
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