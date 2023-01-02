移工一站式服務啟動 首批60人已入境

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勞動部元旦起開辦移工一站式服務，提供新聘或逾5年未參加講習的家事移工雇主在移工入國日5天前上線申請入國講習及5項申辦事項。首批60名移工已入境接受服務及入國講習。圖為移工一站式服務中心雙語人員引導移工依序搭上專車。（勞動部提供）中央社記者張雄風傳真 112年1月2日

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（中央社記者張雄風台北2日電）勞動部元旦起開辦移工一站式服務，提供新聘或逾5年未參加講習的家事移工雇主，在移工入國日5天前上線申請入國講習及5項申辦事項。首批60名移工已入境接受服務及入國講習。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿表示，勞動部為簡化移工來台的行政程序，透過移工一站式服務計畫，讓移工的引進更順暢。登錄元旦當天入境共有60名家事移工皆順利抵台，其中印尼籍59名、越南籍1名。

勞動部指出，昨天因馬尼拉飛航情報區航管系統異常，導致航班平均延誤4小時以上，一站式服務中心立即啟動應變機制，除車輛調動外，更加派人員協助通關、入住及快篩流程，讓延誤至今天凌晨後抵台的移工快速入住一站式服務中心，並提供餐點、引導入房休息，再進行入國講習課程。

移工一站式服務中心啟動接機服務專用車隊2輛大型巴士及4輛9人座小巴，並配置會說印尼語、英語（含Tagalog語）、越南語、泰語的雙語服務人員至機場接機。

服務中心的設施皆使用4國語言標示，服務人員也可用4國語言和移工溝通，中心全面架設免費WIFI，方便移工可與家人聯繫，生活休閒區提供電信諮詢、閱讀與桌球等不同活動，移工可在課外時間交誼。

勞動部表示，講習課程採用印尼、越南、菲律賓及泰國等國語言上課，對家事移工生活適應、職業安全衛生、權益保障、健康衛教及防疫宣導等，安排實體以及線上課程，讓移工儘早融入台灣社會，也讓雇主減輕過去需要負擔的行政程序成本，希望透過這樣的服務，讓未來移工的引進更順暢，雇主與勞工之間的關係更和諧。

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勞動部轉述，入住服務中心的印尼移工UMI表示，這是首次來台灣，沒想到初來乍到就可以有會說同樣語言的服務人員友善照顧生活，讓她第一次來台灣就感到非常安心；本來以為來台灣可能沒有太多適合穆斯林的食物可以吃，沒想到一站式中心的餐食和環境都符合穆斯林清真規範，還有穆斯林祈禱室可以做禮拜。

越南移工阮氏翠則說，一定要好好認識台灣，去看看台北101、動物園，更希望去台東走一走。（編輯：管中維）1120102