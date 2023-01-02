試行生物防治 台南水道博物館引蝙蝠吃小黑蚊

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台南山上花園水道博物館在林區打造可供蝙蝠暫棲的小木屋，盼利用蝙蝠會以小昆蟲為食的特性，透過生物防治方式減少園區內小黑蚊困擾。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年1月2日

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南山上花園水道博物館園區林木花草茂盛，但也出現小黑蚊困擾，館方嘗試以棲息於淨水池區的蝙蝠族群進行生物防治，在林區打造可供蝙蝠暫棲的小木屋，還能增加生態觀察機會。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，水道博物館擁有廣闊戶外園區及多元樹種，連帶培育出豐富生態，以淨水池為大本營的蝙蝠常飛到園區附近覓食，每到傍晚可見蝙蝠蹤跡，甚至還曾發現蝙蝠垂掛在館內建築牆壁。

文化局表示，基於生態考量，水道博物館園區沒有使用任何除蟲藥劑，不免與台灣其他郊區景點一樣面對小黑蚊困擾，館方與台南社區大學環境小組討論後，決定試行在B館羅漢松林區設置可供蝙蝠棲息小木屋，盼利用蝙蝠會以小昆蟲為食的特性，透過生物防治方式減少困擾。

文化局指出，館方並獲得民間業者捐贈以廢棄輪胎種植的多肉植物盆栽，與蝙蝠小屋搭配成另類裝置藝術，盼營造為可讓遊客就近觀察生態的新景點。（編輯：陳仁華）1120102