潘文忠：國防教育重防災應變 會適齡、因地制宜

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教育部長潘文忠4日在台北受訪時表示，課綱已有納入國防相關議題，高中有2學分的全民國防教育必修，國中、國小則採融入式教學，結合進各課程教學中，而全民國防教育的重點應是防災應變。中央社記者陳至中攝 112年1月4日

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（中央社記者陳至中台北4日電）行政院兒童及福利權益推動小組的兒少委員提出國防安全教育建議，引發各界討論。教育部長潘文忠今天解釋，中小學的全民國防教育著重防災應變，會適齡、因地制宜。

兒少委員日前在行政院小組會議中，建議編訂兒少版全民國防手冊，納入資訊戰內容，讓兒少擁有戰時自我生存能力，瞭解敵軍來犯時的防空避難方式等。這些建議遭部分媒體和政治人物批評是「訓練娃娃兵」、灌輸戰爭意識。多組兒少團體今天上午召開記者會，還原當時會議過程，譴責各界未經求證扭曲兒少委員的發言。

教育部長潘文忠今天下午主持部務會報，會前接受媒體聯訪，他解釋，課綱已有納入相關議題，高中有2學分的全民國防教育必修，國中、國小則採融入式教學，結合進各課程教學中。

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潘文忠強調，全民國防教育的重點是防災應變，國防部有編輯全民國防手冊，要求地方政府因地制宜增編內容，並考量不同年齡層學生的身心發展階段，透過教學活動，引導學生熟悉住家和學校周邊的逃生路線、避難場所，熟悉相關應變技能。

潘文忠表示，兒少委員在會議中提醒，希望相關資訊能更貼近不同年齡層的需求，用更淺白、適齡的方式呈現，教育部後續會再進一步瞭解和改善。（編輯：陳政偉）1120104