迎接人道小三通7日啟航 金門攜手中央演練

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金馬地區民眾春節交通專案金廈小三通部分7日上午將首航，為有效控管疫情風險，國民黨立委陳玉珍（左）4日邀集相關單位代表到金門，實地考察人道小三通專船在CIQS（通關、證照、檢疫、安全）的整備情形。中央社記者黃慧敏攝 112年1月4日

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（中央社記者黃慧敏金門縣4日電）迎接人道小三通專船7日啟航，金門縣政府和中央相關單位進行客船消防及旅客入出境動線管制作業演練，過程逼真。立委陳玉珍和縣長陳福海期待疫情可控下，恢復小三通常態化。

金馬地區民眾春節交通專案，金門和廈門部分，7日上午10時自金門水頭碼頭首航。為有效控管COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染風險，陳玉珍今天邀集陸委會、內政部、交通部、衛福部、財政部、經濟部、海委會及農委會等單位到金門，實地考察人道小三通專船在CIQS（通關、證照、檢疫、安全）的整備情形。

考察團上午聽取金門縣政府觀光處報告金馬地區民眾、中國新住民有關登記、造冊、查核身分等相關作業情形，下午到水頭碼頭通關大樓視察客船消防、逃生演練，並了解旅客入出境動線管制作業情形。

結束演練，陳玉珍接受媒體聯訪表示，行政院在去年底才同意春節小三通復航專案，雖然「門開得不大」，但至少讓金馬地區民眾和配偶，以及中國新住民能往來金廈。希望小三通這條路能愈開愈大，直到完全正常化通航為止。

陳福海表示，人道探親專船是小三通復航的第1階段，在疫情可控下，再考慮進入台商中轉的第2階段；待疫情和緩後才能常態化，也請鄉親稍待。

至於兩岸人民緊急醫療救援、奔喪等情況，陳玉珍和陳福海都表示，可採專案申請方式安排。兩人將於7日搭乘第1艘船班前往廈門，為人道小三通專船留下歷史見證。

交通部航港局副局長陳賓權稍早在視察小三通客船消防演練後受訪表示，小三通客運已中斷近3年，擔心船員對相關消防和逃生的器材使用及程序生疏；在經過操演看到船員一一完成各項程序作業，滿意演練表現。

不過，陳玉珍向相關單位建議，因金門冬天東北季風強，入境等候採檢區應加設防風措施，避免民眾等候採檢時必須忍受刺骨寒風。

陳玉珍並提醒計畫搭乘人道專船的民眾，船費金門籍新台幣600元、非金門籍750元，搭船時必須出示金馬證或護照和48小時以內的核酸陰性證明；搭船4天前必須以電話或到水頭碼頭浯江輪渡公司櫃檯登記，移民署會於搭船日2天前通知是否可搭船，旅客在搭船前1小時購票即可。（編輯：孫承武）1120104

金門縣政府4日攜手中央相關單位在水頭碼頭辦理金廈小三通復航演練，盼完善入境作業，務求防疫滴水不漏，過程逼真。圖為民眾在唾液採檢區完成採檢。中央社記者黃慧敏攝 112年1月4日