學費合理調漲範圍 賀陳弘：在19%到27%間

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教育部5日在高雄市舉辦全國大專校院校長會議，前清華大學校長賀陳弘（後中）受邀出席，以「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」為主題進行演講。中央社記者陳至中高雄攝 112年1月5日

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（中央社記者陳至中高雄5日電）教育部今天在高雄市舉辦全國大專校院校長會議，清華大學前校長賀陳弘指出，學費應參考物價指數和受僱員工薪資增加幅度，合理的調整幅度，應在19%到27%之間。

賀陳弘今天受邀在大學校長會議演講，主題為「少子女化趨勢下的大學治理與創新轉型」，教育部長潘文忠和50多名校長全場聆聽。

現行學雜費調整機制，由教育部每年公布基本調幅，以111學年度是0.44%為例，大學須提出申請並經教育部審核。多數大學的學雜費已「凍漲」多年未調整。

賀陳弘表示，台灣高等教育有兩隻腳，一是政府補助，一是使用者付費（學雜費），以現實層面來說，不可能依賴政府永續增加經費，因此須建立合理學雜費的定期調整機制，「不合理的低學費，正在謀殺高等教育。」

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賀陳弘提出過去18年學雜費「凍漲」，期間台灣的物價指數增加19%，相當於整體高等教育短少約新台幣1700億元；受僱員工薪資增加27%，則代表家長負擔學雜費能力增加的程度。因此他推估合理的學雜費調整幅度，應在19%到27%之間。

賀陳弘也建議，調漲學費後可以研商一個合理的比例，用於補助弱勢學生。由於各校弱勢生比率不同，可設置一個跨校的平準基金，將全國視為一個大池子，讓弱勢生較多的學校，也能獲得較多的補助。（編輯：陳政偉）1120105