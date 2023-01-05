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大學盼調漲學費 潘文忠：須完善溝通和資訊揭露

2023/1/5 19:18
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（中央社記者陳至中高雄5日電）清華大學前校長賀陳弘在大學校長會議演講中，指學費長期「凍漲」不合理，引發各校共鳴。教育部長潘文忠說，並非不能調漲，但要完善與家長、學生的溝通和資訊揭露機制。

教育部今天在高雄市舉辦民國112年全國大專校院校長會議，清大前校長賀陳弘在演講中，主張學費應參考物價指數和受僱員工薪資增加幅度，合理的調整幅度，應在19％在27％之間。

賀陳弘說：「不合理的低學費，正在謀殺高等教育。」他呼籲建立常態性的調整機制，同時為保障弱勢學生權益，調漲學費後獲得的經費，可分出一定比率設置跨校的平準基金，讓弱勢生較多的學校，獲得較多的補助。

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教育部長潘文忠今天稍晚接受媒體聯訪，回應學費議題。他表示，並非絕對不讓大學漲學費，但繳費的是學生、家長，學校若要調整，須完善溝通程序，讓大家瞭解增加的經費將如何應用在學生身上、對教學有哪些助益。

潘文忠表示，近年在學費調整機制下，有學校考量COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，主動調降學費；也有學校向教育部申請後，成功獲准調漲。學校建立完善的參與機制，就有機會在學費議題上獲得進展。（編輯：陳清芳）1120105

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