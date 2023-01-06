大學盼修課取代論文 教育部研議專業實務報告規範

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（中央社記者陳至中高雄6日電）政治人物頻出現論文爭議，教育部今天召開全國大學校長會議，多名校長建議研議開放碩士班「以修課取代論文」。教育部回應，會從專業實務報告替代論文著手研議參考格式規範。

教育部今天在高雄市的義守大學舉辦民國112年全國大專校院校長會議。在提案討論中，元智大學校長廖慶榮建議，應開放碩士班直接用修課取代論文，歐美國家已有相關作法，例如要求碩士多修6學分，取代撰寫學位論文，「換句話說，碩士不必寫論文」。

廖慶榮也指出，現在已開放部分碩士班以實務報告取代論文，但實務報告上網公開後，還是有可能被檢舉，學校還是要付出很多時間進行學術倫理審議。

東海大學校長張國恩隨後也發言，支持廖慶榮的看法。他說，在職專班尤其可考慮不寫論文，用特殊的課程設計取代，一方面讓大學更有彈性，一方面也能讓學生有更多機會，解決面對的問題。

德明財經科技大學校長盧秋玲也認為，博士論文較有學術性，碩士論文是否有必要，可再考慮。她也提到近來發生的學術倫理爭議，學校不是檢調單位，但都要花非常多的時間處理，難免擠壓到其他學術事務。

對此，教育部高教司長朱俊彰表示，民國107年修正「學位授予法」時，開放碩士班以專業實務報告替代學位論文，就是類似「修課取代論文」的作法。學生可把修課中的報告再整理成專業實務報告，用於取得學位。

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朱俊彰建議，現階段先由教育部補助私立大學校院協進會，對專業實務報告的參考格式規範，進行專業研究，讓各校更有依據。他認為這樣的作法，可避免外界誤會，大學是為了迴避學術倫理爭議，而讓碩士生不必寫論文；而是在碩士培養過程中，確實有一些專業領域，較合適以實務報告替代。

隨後，教育部長潘文忠也贊同朱俊彰的看法，詢問在場各校代表有無意見後，決議先從研議專業實務報告的格式規範著手。（編輯：方沛清）1120106