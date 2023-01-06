冷空氣南下 週末清晨中部以北探11度

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（中央社記者余曉涵台北6日電）中央氣象局表示，今天晚上起，接近大陸冷氣團強度的冷空氣南下，這波屬於乾冷型態，預計7日及8日清晨最冷，中部以北低溫下探攝氏11度到12度。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，今天晚上到8日清晨，有接近大陸冷氣團的冷空氣南下，但這波冷空氣屬於乾冷型態，只有花蓮及台東會有降雨，其他地區都是晴到多雲、或多雲到晴的天氣型態。

陳伊秀指出，這波冷空氣最冷的時間點在7日及8日清晨，中部以北及東北部低溫下探13度到14度，沿海空曠地區及近山區下探11度到12度。

陳伊秀表示，8日白天到9日冷空氣減弱，北台灣溫度回升，但水氣仍然不多，只有東半部地區有局部短暫雨，西半部為多雲到晴。

陳伊秀說，10日到11日東北季風增強，這波水氣較多除了北部東半部的迎風面有局部短暫雨外，若水氣配合的話，3000公尺以上高山有降雪機率。

陳伊秀表示，12日起東北季風減弱，溫度再度回升，水氣也減少，只有東半部跟北部山區有零星降雨，其他地區則以多雲為主。（編輯：陳政偉）1120106