中國霾害7日起影響台灣 中南部空氣品質亮紅燈

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（中央社記者張雄風台北5日電）環保署今天表示，中國霾害預估7日會隨大陸冷氣團南下，台灣空氣品質大多亮橘燈，中南部短時間可能達紅色警示等級；預估10日下午起中部以北逐漸改善，南部仍易累積污染物。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，中國北京到上海地區今天觀測到霾害現象，預測7日清晨起受大陸冷氣團挾帶境外污染物南下，台灣空氣品質多為橘色提醒等級，7日午後境外污染物逐漸往南傳輸影響中南部地區，短時間可能達紅色警示等級。

環保署指出，今天觀測到中國北京至上海一帶細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度約200至300微克/立方公尺，預估7日北部地區PM2.5小時濃度可能達55至65微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空氣品質多為橘色提醒等級，中南部局部地區短時間達紅色警示等級。

8日至9日環境風場轉為偏東風，中南部地區風速弱，且夜間及清晨時段由於氣溫較低、垂直擴散差，污染物易累積於近地面，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區可能達紅色警示等級。預計10日下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部地區位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

環保署表示，由於這次境外污染可能有滯留於中南部的情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空氣品質變化狀況，即時要求轄區內主要污染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。

環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間影響。（編輯：黃世雅）1120105