6日水氣稍增入夜轉乾冷 週末北部低溫14度

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（中央社記者張雄風台北5日電）氣象局今天表示，明天水氣稍增，基隆北海岸留意較大雨勢，西半部易有局部霧；明晚起至8日清晨乾冷空氣南下，北部低溫約攝氏14度；8日白天起回溫，東半部地區及北部山區有局部短暫雨。

中央氣象局預報員葉致均告訴中央社記者，明天水氣稍增，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸有局部較大雨勢發生；明天入夜後乾冷空氣南下，預估持續影響到8日清晨，降雨以花東、恆春半島有零星雨為主。

葉致均提到，目前觀察8日白天起至9日可能會有一波南方水氣移入台灣，但實際影響的範圍及帶來的雨量仍有不確定性；目前預測各地天氣以多雲為主，僅東半部地區有局部短暫雨；10日至12日水氣再略增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

葉致均提到，根據最新資料，明天入夜南下的冷空氣不如預期，現在預估強度介於東北季風到大陸冷氣團之間，7、8日的清晨北部、東北部低溫約14度上下，部分地區會再低一些，其他各地約16度；高溫部分北部約16至18度，中南部則是22、23度；預估8日白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升。

葉致均說，雖然預測有南方水氣影響，但目前觀察最冷的時間點與水氣並未搭在一起，因此山區降雪的機會仍然不高。

葉致均提醒，明天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海易有長浪發生的機會；另外，明天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。（編輯：陳政偉）1120105