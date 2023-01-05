日本新年收假確診數爆量 全境增逾22萬例

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（中央社東京5日綜合外電報導）日本新年假期結束後，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診病例再度暴增，全境今天共增逾22萬例。另外，日本最近一週總計新增逾94萬例，再度高居全球各地之冠。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府厚生勞動省公布，日本全境今天新增22萬6904例確診病例，較上週四增加3萬4841例；另新增334例死亡病例。

東京都今天新增2萬735例確診病例，較上週四增加2363例。大阪府今天新增1萬5772例確診病例，至今累計病例數258萬5981例，包括7245例死亡病例。

而在大分縣、宮崎縣等西日本地方為主的12縣，今天新增確診病例分創當地歷史新高紀錄。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2366例確診病例，較上週四增加927例，是繼2022年9月3日以來單日新增再逾2000例。沖繩縣至今累計確診病例數54萬8682例。

另外，共同社報導，世界衛生組織（WHO）公布2022年12月26日到今年1月1日新增確診病例數，日本以94萬6130例居全球各地之冠。

但外界憂慮疫情正在擴大的中國，當週僅新增逾21萬例，次於韓國、美國居全球第4名，WHO認為中國疫情數字並未正確反映當地疫情。

在新增死亡病例數部分，2022年12月26日到今年1月1日以美國的2501例最多、日本以1941例次之；中國以648例排名第5，但因為中國只要死因不是「確診陽性並死於呼吸衰竭」，就不計算在死亡病例中，WHO認為中國通報死亡病例過少。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120105