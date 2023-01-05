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韓國尋獲採檢陽性後失蹤中國旅客 先送隔離中心

2023/1/5 18:02
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（中央社首爾5日綜合外電報導）中國一名旅客3日晚間入境採檢結果呈陽性反應後，卻在等待隔離期間失蹤，韓國警方今天已經找到人，將他送到隔離中心。之後他恐將依違反「傳染病控制暨預防法」被起訴。

中國棄守嚴格的清零政策後，國內確診病例暴增。這名中國男性遊客抵達仁川機場，接受檢測呈陽性反應，被送到附近的旅館等待隔離，卻告失蹤，引發關切。

路透社報導，韓國警方表示：「這名男子今天下午在首爾一家飯店被尋獲。」警方表示，這名男子年約40歲，將被帶到隔離中心，接受7天強制隔離。

「一旦隔離期滿，我們打算對這名男子進行調查。」

這名男子在等待隔離期間失蹤，已遭通緝。

韓國官員表示，這名男子一旦因違反「傳染病控制暨預防法」而被定罪，恐面臨最長1年有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣24萬元）罰款。

韓國要求來自中國的旅客2日起接受PCR檢測，並從5日起，要求提供登機啟程前48小時內的PCR陰性證明，或啟程前24小時內快篩陰性證明。

韓國自2日起，總計4113名來自中國的旅客入境，韓國疾病管理廳（KDCA）表示，目前取得917人採檢結果，當中239人陽性，陽性率26.1%。

韓國疾病管理廳數據顯示，4日327人接受檢測，當中31.5%呈陽性反應。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120105

#韓國
#中國
#韓國疾病管理廳
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