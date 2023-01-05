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陸港通關 香港前往中國大陸初期每天限6萬人

2023/1/5 16:44
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（中央社記者張謙香港5日電）在北京方面公布自8日起恢復中國大陸和香港通關後，香港行政長官李家超今天公布通關細節，包括初期由香港前往大陸的單向過境人數約為6萬人，當中3個陸路口岸每日配額5萬人。

李家超下午召開記者會，公布8日與中國大陸首階段通關安排。

據公布，首階段通關時，香港每天單向前往中國大陸的人數約為6萬人，其中經深圳灣、文錦渡和落馬洲口岸前往大陸的每日配額為5萬人。

從中國大陸經深圳灣、文錦渡和落馬洲口岸前往香港，同樣是每日配額5萬人。陸港民眾需各自經兩地網上預約。

另外，海、空及港珠澳大橋4個口岸全開放，不設人數限制，只要持有相關車票、船票及機票便可由香港前往中國大陸，預計每日約1萬人可經港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋前往大陸。

至於從大陸回港的港人人數，以及從香港回大陸的大陸民眾人數，則沒有限制。

不論從香港到中國大陸或從中國大陸到香港，旅客都要持48小時內核酸檢測陰性證明。

另外，出席記者會的相關官員表示，香港連接大陸的高速鐵路服務不遲於15日之前恢復營運。

中國國務院今天稍早時公布，預定8日恢復與香港和澳門通關，並有序讓大陸旅客赴港澳觀光。通關初期，港人入境大陸後，不必接受核酸檢測，但需要申報入境前48小時的核酸檢測呈陰性證明。

李家超表示，陸港恢復通關可以提振香港經濟，有利香港飲食業等消費，更可鞏固香港的大都會地位，因為有很多海外人士需要透過香港進入大陸。

被問到為何通關有人數限制，他說，通關需要有序進行，因為要兼顧到疫情問題，當局會檢視首階段通關情況，再作檢討。（編輯：陳沛冰）1120105

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