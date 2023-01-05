憂陸港通關後再爆疫 港人日均接種疫苗倍增

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（中央社台北5日電）香港將恢復與中國大陸首階段通關，近期港人日均COVID-19疫苗接種量，由約1萬劑增至最多逾2萬劑。有香港民眾對中央社表示，擔心通關後香港會再爆發疫情，趕在通關之前接種疫苗。

香港行政長官李家超去年12月24日由北京述職返港表示，北京中央同意逐步有序通關，希望今年1月中前落實。去年12月28日，李家超表示目標在今年1月15日前落實通關。香港政務司司長陳國基今年1月1日在社交網站發文，表示努力爭取最早在8日實施陸港首階段通關。

而中國國務院港澳事辦公室網頁今天宣布國務院決定優化大陸與港澳人員往來措施，自1月8日起恢復對港澳通關並取消核酸檢測。

據「香港新冠疫苗接種資料概覽」官網資料，香港去年12月24日接種了1萬854劑疫苗，12月28日增至2萬6劑，12月30日更增至2萬1217劑。

今年1月1日接種了1萬101劑次疫苗，2日接種了9899劑次，3日再升至2萬3劑次，4日接種劑次也有1萬8038。

近期市民接種的疫苗中約八成是復必泰二價疫苗，如1日及2日分別有8467劑及8006劑接種的疫苗屬復必泰二價，3日增至1萬4528劑，4日也有1萬3439劑接種的疫苗屬復必泰二價。

港人楊小姐向中央社表示，去年12月28日想在政府網站預約接種復必泰二價疫苗，很多日子已滿額，要等到1月2日才能接種。

她說，自己有基礎性疾病，已經接種了3劑復必泰疫苗，因為陸港將會通關，而且中國大陸疫情嚴重，擔心通關後香港會再爆發疫情，所以希望通關前接種疫苗，會較為安心。

另一名港人陳先生向中央社說，之前一向不太想接種疫苗，但因為香港政府執行「疫苗通行證」，即進入餐廳堂食必須接種疫苗，所以才接種。現在因為陸港將通關，擔心會有大批大陸旅客來港接種疫苗，到時疫苗會缺貨，所以想趕在通關前接種疫苗。

陳先生說，他已預約了6日接種科興疫苗，與之前3劑一樣。他認為科興疫苗副作用較少，所以選擇此疫苗。

港府此前公布，復必泰原始病毒株疫苗、二價疫苗以及科興疫苗已在香港註冊，政府提供的復必泰二價疫苗及兒童疫苗優先免費給港人接種，非港人只可免費接種政府提供的復必泰原始病毒株疫苗及科興疫苗。

非港人若想在港接種復必泰二價疫苗，只可在私家市場接種。中國復星醫藥旗下的復星健康日前宣布，線上平台開通赴港接種復必泰二價疫苗意向登記，但沒提及具體接種時間及收費等細節。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120105