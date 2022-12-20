嘉縣出奇招用無人機、衛星 取締農民燃燒稻草

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉縣環保局取締燃燒稻草出奇招，出動無人機、衛星遙測、制高點辨識火點技術，讓農民改變露天燃燒習慣，今年統計99%農地都已直接將稻草翻耕入田，並施用分解菌增加地力、提高產量。

嘉義縣二期稻作近日陸續收割，環保局及縣府農業處合作宣導，補助農民施用稻草分解菌，與稻草一同翻入土中加速腐化，增加土壤地力、提高稻米產量，改善露天焚燒稻草影響空氣品質情形。

縣府今天發布新聞稿表示，除宣導使用分解菌，環保局還運用科技化設備，如制高點AI煙霧辨識系統、無人機空拍、衛星遙測火點技術及空氣品質感測器，加強稽巡查，有效制止農民燃燒行為。

縣府指出，今年至11月查獲露天燃燒行為並處分已有31件，查獲露天燃燒稻草面積約21公頃，僅占種植比例0.06%，99%農地都採取施用分解菌將稻草翻耕的方式。

農委會台南區農業改良場助理研究員楊智哲強調，稻草收割後農民可施用稻草分解菌肥料，加速稻草腐化並增加地力。燃燒稻草會使稻田內有機質都被燃燒殆盡，僅留下一些微量元素在土壤內，沒有增加土壤肥力的效果。

環保局長張根穆告訴中央社記者，取締燃燒稻草處分罰款只是一種行政手段，最終目的是希望農民改變露天燃燒習慣，減少空污排放。露天燃燒若經查獲行為人，依空氣污染防制法規定，可處新台幣1200元以上至10萬元以下罰鍰。（編輯：謝雅竹）1111220