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解除黃牌革新有成 百艘漁船落實卸魚申報獲表揚

2023/1/7 17:55（1/7 18:06 更新）
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「111年度全國最佳卸魚申報表揚典禮」7日在台北舉行，農委會主委陳吉仲（中）出席表揚獲獎者，並與眾人合影留念。中央社記者楊淑閔攝 112年1月7日
「111年度全國最佳卸魚申報表揚典禮」7日在台北舉行，農委會主委陳吉仲（中）出席表揚獲獎者，並與眾人合影留念。中央社記者楊淑閔攝 112年1月7日
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（中央社記者楊淑閔台北7日電）農委會主委陳吉仲今天頒獎表揚100%落實卸魚申報的100艘漁船。他說，為了解除歐盟黃牌，強化管理之初須開罰而惹怨過，如今表揚守規定者，漁業署已規劃讓他們優先交易賣好價。

行政院農業委員會漁業署今天舉辦「111年度全國卸魚申報表揚頒獎活動」，頒發鯖鰺漁業、鎖管棒受網、籠具漁業、鮪延繩釣漁業等獎項表揚。

漁業署署長張致盛說，獲得表揚的漁民（漁船），包含100名漁民100%落實卸魚申報，透過電子化申報完成的也達到80%以上；而獲得表揚者，還包含10個區漁會及1名漁民獲頒最佳推廣卸魚申報獎。

他並說，不遵守規定的人會被開罰，罰單上會有主委或署長的名字，但是溯源機制很重要，美國已要求漁獲輸入須有來源紀錄，相對於養殖漁業須記錄由誰飼養、在哪飼養，海撈漁獲必須記錄捕撈海域、由哪艘漁船捕獲，落實卸魚申報，將有利於國際貿易持續進行。

陳吉仲聽了笑說，「我終於知道為何自己這麼黑？原來罰單上面有我的名字。」他說，前幾年為了解除歐盟黃牌，以確保漁獲的國際貿易未來正常進行，因而加強漁業管理，惹怒了漁民，卸魚申報就是從104年起推動的，如今獲得落實，要頒獎表揚確實執行的漁民。

他還說，今天獲表揚鯖鰺漁業，整體的卸魚申報率並已達到99%以上，這是漁業署、各地漁會及台灣海洋保育與漁業永續基金會想盡辦法推展的成果。

張致盛說，除可手寫紙本申報；也開發出影像化的APP軟體方便漁民申報；另外全國220個漁港，有52個設有磅秤設備，方便漁獲過磅後，就能自動上傳卸魚量等資料，供漁業署統合。漁業署幕僚補充，像鯖鰺這種漁獲量較大的，就可以使用過磅設備完成卸魚申報。

陳吉仲還說，除了頒獎表揚，也將推動相關措施，讓確實完成卸魚申報的漁民確保收益。張致盛說，已規劃要讓落實卸魚申報的漁民得以優先進行拍賣交易，先交易時，買方人數較多，可拍賣出較好的價格。（編輯：陳政偉）1120107

為落實卸魚申報，農委會漁業署除提供漁民手寫紙本申報，也開發App軟體供使用，並在52處漁港設置過磅就能自動上傳卸魚量等資料的系統。中央社記者楊淑閔攝 112年1月7日
為落實卸魚申報，農委會漁業署除提供漁民手寫紙本申報，也開發App軟體供使用，並在52處漁港設置過磅就能自動上傳卸魚量等資料的系統。中央社記者楊淑閔攝 112年1月7日
#陳吉仲
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