安坑輕軌14日履勘 新北：會有試營運期優惠方案

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市府今天表示，安坑輕軌將於14日由交通部履勘委員會同履勘，獲得營運許可後才會通車試營運。至於優惠措施，新北捷運公司表示，試營運時間與優惠方案，會簽報由高層決定。

新北市政府捷運工程局今天下午表示，安坑輕軌於去年12月11日辦理初勘，分為土建、機電及營運3組，總結會議結論有4項「履勘前須改善事項」。

捷運局說，與新北大眾捷運公司責成相關單位改善完成後，已經由初勘召集人、副召集人簽屬認可。去年12月27日函報交通部辦理履勘。

捷運局表示，交通部相當協助，排定14日履勘，通車日期雖朝農曆春節前努力，但須待完成履勘及取得交通部營運許可函後，在確保營運安全無虞下，才擇適當日期通車。

至於是否有機會在農曆春節前通車，捷運局說，要看履勘的情形，提出的改善事項有多少才能決定。以營運中的淡海輕軌綠山線為例，當年是12月10日履勘，19日取得營運許可，24日才通車營運。

新北捷運公司總經理吳國濟下午告訴中央社記者，捷運公司除配合土建、機電、營運的履勘，也會做通車前的準備；同時，通車後會有一段時間試營運，以蒐集乘客意見精進改善相關硬體。

至於搭乘優惠措施及試營運期間，吳國濟說，目前尚未定案，會參考以往淡海輕軌的通車營運經驗，及衡量成本效益，在通過履勘後提出營運方案，簽報市政府高層決定後，由市長侯友宜宣布。

新北市安坑輕軌全線約7.5公里，設有9座車站，起點新店區雙城站，終點十四張站，其中十四張站可與環狀線銜接轉乘。（編輯：張銘坤）1120107