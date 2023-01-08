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服飾公司捐愛心提貨券 封館讓300家扶兒歡喜添新衣

2023/1/8 12:52
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（中央社記者姜宜菁雲林縣8日電）農曆春節將屆，服飾品牌NET今天捐贈提貨券80萬元，並以封館方式讓近200戶、300名雲林家扶中心兒童到虎尾店添購新衣，在寒冬中送暖。

服飾品牌NET主富服裝公司連13年捐贈愛心提貨券給雲林家扶中心，讓家扶親子們自由挑選新衣迎新年；兒少今天由家長陪同到門市挑選自己喜愛的服飾，服裝公司為讓來賓不受干擾，甚至提早營業時間，以封館方式讓兒少們「包場」。

雲林家扶中心主任廖志文今天表示，感謝服飾業者NET即使受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊影響，並未中斷對雲林家扶兒童的愛心，今天捐贈提貨券80萬元，讓200戶300名家扶兒童能安心挑選合適衣服備感窩心，更謝謝董事長黃文貞心繫故鄉，用愛照顧弱勢，讓這股暖流注入親子心中。

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65歲的許姓阿公帶著就讀國中一年級的孫子小維試穿衣服，阿公說，正值成長期的孫子一年間長高20公分，很多衣服都穿不下了，但家庭經濟無法負荷購買新衣的開銷，還好有服飾業者幫助；小維也趁機幫阿公挑一件保暖外套，全家開心迎新年。

就讀高中二年級的阿賢及弟弟妹妹發現，媽媽總是將最好的留給他們，為了照顧他們已經多年沒添購新衣服，阿賢3人把採購的額度讓媽媽優先購買新衣。阿賢感謝服飾業者提供機會，他們可以藉此照顧媽媽、讓媽媽添購新衣服。（編輯：陳仁華）1120108

#阿賢
#小維
#雲林家扶中心
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