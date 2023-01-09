高雄10日起開設接種站 陳其邁籲年前儘快打疫苗

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高雄市政府衛生局9日表示，針對入境旅客，會在小港機場行李轉盤處進行防疫宣導，發放「COVID-19判陽、看診、領藥等就醫資訊」單，並在機場計程車內放置衛教訊息。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月9日

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（中央社記者曾以寧高雄9日電）高雄市長陳其邁今天說，因應年節和邊境開放，國內疫情進入新一波流行期，呼籲民眾儘快接種疫苗，2週後獲得保護力才能安心過年。高市衛生局明（10日）起陸續開設疫苗接種站。

陳其邁今天透過新聞稿提醒民眾，農曆過年將至，預期將有大量的人潮流動，隨著邊境管制措施穩健開放，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情已進入新一波流行期，社區傳播風險漸增，年前應預先備妥適量口罩、家用快篩試劑、酒精等防疫物資，並於連假期間作好防護措施，平安健康過好年。

陳其邁建議，家中有長者或高風險族群、已完成基礎劑但尚未接種追加劑、曾感染COVID-19已康復滿3個月、曾接種雙價BA.1次世代疫苗，或春節前後有出國規劃、家中有國外返台親友的民眾，儘速預約接種BA.4/5次世代疫苗追加劑，才能在接種2週後獲得足夠保護力，安心過節。

高雄市政府衛生局表示，將於10日於捷運美麗島站及慈濟岡山園區、14日在鳳山龍成宮，開設次世代BA.4/5疫苗接種站，滿6歲以上民眾，只要與前一劑接種間隔滿84天以上即可接種追加劑。當日於接種站完成疫苗接種的65歲以上長者還可獲得限量好禮，欲接種者請逕上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約，也有開放限量現場登記接種。

中央流行疫情指揮中心自今年1月1日起實施中國直航班機及小三通春節專案來台乘客，於入境機場、港埠進行唾液PCR檢驗。

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衛生局指出，已派員在小港機場針對中國入境旅客進行防疫宣導及機場計程車內懸掛衛教訊息，並呼籲返國入境的民眾，於入境當天或自主防疫第1天及有相關症狀時自我快篩，自主防疫期間外出時，需持有2天內快篩陰性結果並建議戶外活動時自主配戴口罩，減少至人潮擁擠、難以保持適當距離的場域。

至於最新疫情，衛生局表示，高雄市今天公布新增1925例本土確診個案，境外移入25例。（編輯：卞金峰）1120109