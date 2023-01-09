蘇貞昌剪綵 國2大園交流道銜接台15線通車

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（中央社記者吳睿騏桃園9日電）「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」今天舉行通車典禮，行政院長蘇貞昌致詞時以「雙拓寬、接斷橋、再延長、加1條」12字形容這項重大交通建設成果。

由國道2號大園交流道延伸至台61線的國道2號甲線工程，在100年時因民眾抗爭停工，由於高架設計橫越其他道路上又遲遲未完工，被地方人士稱為「天空斷橋」，在鄭文燦擔任桃園市長時，經桃園市政府協調，國道2號甲線分2階段推動，第一階段是從大園交流道延伸到台15線，兩端並設置台15線交流道及機場進出匝道，第二階段則延長到台61線快速道路。

蘇貞昌上午出席「國道2號大園交流道至台15線新闢高速公路工程」通車典禮，聽取簡報後在交通部長王國材、立法委員魯明哲、桃園市政府秘書長詹榮鋒及高速公路局局長趙興華等人陪同下參加剪綵儀式，下午3時正式開放通車。

蘇貞昌致詞表示，高公局已分別於108年底及111年11月將桃園機場內航站南、北路及機場外的國2主線拓寬為雙向6車道，今天國2甲通車銜接天空斷橋至台15線，未來將再由台15線延伸到西濱快速公路，加上規劃設計中的國1甲（桃園航空城北側聯外高（快）速公路計畫），高公局在航空城計畫聯外道路建設推動，可用「雙拓寬，接斷橋，再延長，加一條」12字來說明。

高公局表示，今天通車的工程部分，在103年進行規劃設計，同時變更相關路線，並於107年6月動工，西側起點位於台15線，向東銜接至國道2號大園交流道，全長約2公里，採雙向4車道高架橋配置。

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高公局說，為加速推動計畫展開，高公局協調廠商在區段徵收範圍用地取得期程無法配合施工下，以租地施工方式克服用地取得難題，才得以提前於春節前開放通行使用。

高公局指出，國2甲後續延伸至台61線計畫的可行性研究報告，已於去年1月奉行政院核定，高公局正辦理規劃及環評作業中，這項延伸計畫完工後，搭配已核定推動辦理的國1甲（未來的桃園航空城北側聯外高（快）速公路計畫）及既有高快速公路網，將建構成大桃園地區「3縱3橫」完整高、快速公路網，滿足桃機及航空城發展衍生的交通需求。（編輯：李錫璋）1120109