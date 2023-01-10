南市不動產交易市場降溫 永康區交易量居冠

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（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市111年第4季土地、建物交易量均較去年同期減少，建物移轉數量減少以新成屋減少較多。整體不動產交易市場表現雖降溫，但永康區、安南區與安平區穩居交易量前3名行政區。

台南市111年第4季不動產交易統計出爐，本季土地移轉1萬3900筆，與前一季（111年7至9月）相較，土地交易筆數減少288筆，減幅為2.03%；與去年第4季土地移轉1萬7772筆相較，土地買賣移轉筆數年減21.79%。

第4季建物買賣移轉4980棟，與前季相比，建物交易棟數減少630棟，減幅11.23%，較前季減幅略降；而與去年同期建物移轉6664棟相較，建物買賣移轉棟數年減25.27%。另外，第4季建物第一次移轉1564棟，與前季相較，棟數減少688棟，減幅30.55%。整體而言，111年第4季土地、建物交易量均較去年同期減少，尤其是建物移轉數量的減少以新成屋減少較多。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，南市府致力建構宜居大台南，持續推動優質開發、落實重大建設，並配合中央打炒房政策，積極維護不動產交易安全，雖受全球通膨壓力、央行升息等大環境影響，全台房地產交易大部分呈量縮趨勢，台南宜居條件仍極具競爭力。

地政局長陳淑美說，第4季全球通膨壓力仍在，各國仍持續採取升息政策因應，包括國內央行111年以來也已四度升息。另外立法院1月10日三讀通過「平均地權條例」部分條文修正草案，早於修法消息傳出後，房市即已呈觀望氛圍，使房市交易量明顯下滑，特別是新成屋移轉方面，量縮情形較為明顯。

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依地政局數據，第4季各行政區房屋交易量前5名依序為永康區771棟、安南區742棟、安平區439棟、東區386棟、北區278棟。其中，安南區較前季交易棟數1093棟減少幅度較大，但仍高居房屋交易量第2名行政區。

地政局地籍科表示，第4季交易量較前一季減少，整體不動產交易市場表現降溫，但永康區、安南區受惠重大開發，除具備完整基本設施，建構多項指標性公共設施，如台南市立圖書館總館與西側的「閱之森」公園等亮點工程；安平區市政港灣生活圈成熟，商圈與交通條件便利，可吸引重視生活機能族群買進，所以穩居交易量前3名行政區。（編輯：孫承武）1120110