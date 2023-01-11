當地旅遊品牌進駐開發 富國島北島主打親子市場

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越南富國島北島由越南高端觀光旅遊品牌「珍珠集團（VINPEARL）」經營開發，主打親子旅遊市場，其中島上的野生動物園是全越南最大的野生動物園。（皇茶旅行社提供）中央社記者余曉涵傳真 112年1月11日

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（中央社記者余曉涵台北11日電）越南富國島有著免簽優勢，可望成為東南亞新興旅遊熱點，越南當地業者也進駐富國島北島經營開發，項目橫跨主題樂園、動物園等，主打親子旅遊市場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後旅遊業逐漸復甦，其中在疫情受到台灣旅客的越南卻因為簽證問題，讓不少旅客卻步。不過越南的最大離島富國島挾帶著免簽優勢，成為業者眼中的「未來之星」。

鎖定富國島旅遊商機，今年台灣虎航將包機直飛，不少旅遊業者紛紛推出相關遊程，像是可樂旅遊推出「戀戀富國島」、「樂GO富國島」遊程，要搶攻東南亞新興旅遊熱點商機。

富國島旅遊分為北島及南島，其中北島是越南高端觀光旅遊品牌「珍珠集團（VINPEARL）」經營開發，項目橫跨主題樂園、五星度假酒店、Corona Resort & Casino國際賭場、Safari野生動物園及Grand World不夜城等。

其中島上的野生動物園是全越南最大的野生動物園，占地約380公頃，皇茶旅行社導遊陳贊宇說，園區內大約有2000隻動物，380公頃中有300公頃是猛獸區，旅客可搭乘遊園列車近距離觀賞老虎、獅子、黑熊等猛獸。

動物園內主打與野生動物互動，遊客可以購買紅蘿蔔、香蕉或玉米等近距離餵食長頸鹿、大象或環尾狐猴，幸運的話還能親手抱到剛出生的小獅子或小老虎。

除了動物園外，富國島北島另一個著名的景點則是珍珠奇幻樂園，2017年開幕的遊樂園占地面積17萬平方公尺，是越南西南部規模最大、設施最新的遊樂園，其中巨型海龜水族館被認為是珍珠樂園中的象徵。

根據官網介紹，巨型海龜水族館是全球最大的烏龜造型水族館，館內有多達1萬8000多種豐富多樣的海洋生物，包含企鵝、海龜、鯊魚等，更擁有全球前5大的水族缸。

富國島北島除了遊樂園及動物園外，還仿造威尼斯打造不夜城，旅客不僅可以在不夜城中體驗到威尼斯貢船外，還能欣賞特殊的水舞表演，不夜城中更有全越南唯一一家的泰迪熊博物館，收藏500多隻泰迪熊。（編輯：陳政偉）1120111

越南富國島的巨型海龜水族館是全球最大的烏龜造型水族館，館內有多達1萬8000多種豐富多樣的海洋生物。中央社記者余曉涵攝 112年1月11日