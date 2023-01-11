爭調薪及加發1.5個月績效獎金 中華快遞工會發動罷工投票

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（中央社記者汪淑芬台北11日電）中華快遞企業工會今天發起罷工投票，訴求調薪及加發1.5個月績效獎金，工會表示，投票結果出爐後才會決定罷工日期。

中華郵政是中華快遞最大股東，中華快遞工會不滿員工薪資比起中華郵政偏低，200名員工薪資只在基本工資邊緣，多年來積極爭取調薪。

中華快遞工會去年7月爭取到加薪新台幣5000元，當時工會要求不扣績效獎金，但工會不滿今年績效獎金每人只有1個月，比以往少1.5至2個月少，今天起至14日舉辦罷工投票。

中華快遞工會提出3大訴求，包括：每年固定調薪至少800元、加發1.5個月的績效獎金，調薪參考年資，任期較久者，應另外加給工資。

中華快遞於89年成立，目前主要業務是負責銀行間票據往來。工會預告，一旦罷工可能影響700至800家銀行票據作業。

中華快遞企業工會理事長陳宏春對外說明，罷工投票最快13日有初步結果，若通過以後，詳細的罷工方式、時間仍要再討論。

中華快遞副理周志鎧接受媒體訪問說明，先前都是先發績效獎金，董事會後來糾正經理部門，要求應等財報通過股東會後，再決定績效獎金額度，所以這次先發1個月，預計5月或6月通過財報，屆時可能再補發績效獎金。

至於工會其他要求，周志鎧說，經理部門近期也會向董事會爭取。

中華郵政去年7月時曾對外說明，中華快遞不是國營事業，中華郵政是最大股東，持股40%，另有8個民間股東，包括中華航空、長榮航空、新竹物流、嘉里大榮物流、韋信創新、亨達航空貨運承攬、迪悌資訊顧問、寶達通運。（編輯：陳政偉）1120111