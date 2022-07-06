王國材：中華快遞薪資結構看來不合理 支持調薪

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交通部長王國材（中）6日上午出席桃園國際機場公司開辦的職場互助教保服務中心開幕記者會，會後受訪表示，有跟中華快遞及中華郵政討論，整體薪資結構看起來的確不大合理，支持進行調整。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年7月6日

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（中央社記者吳睿騏桃園6日電）交通部長王國材今天表示，中華快遞整體薪資結構看起來不大合理，所以他支持進行調整，對於工會擔心調薪會影響績效獎金，王國材說，績效或年終獎金有其制度，工會不用太擔心。

中華快遞工會4日赴交通部要求基層員工每月加薪新台幣5000元，今天再到交通部陳情，中華快遞董事長黃振忠接受陳情書，並說王國材支持工會版本，公司盡快這個月召開董事會。

王國材上午出席桃園國際機場公司開辦的職場互助教保服務中心開幕記者會，會後接受媒體聯訪，他表示，昨天有跟中華快遞及中華郵政討論，整體薪資結構看起來的確不大合理，有職員工作近20年薪資還不到3萬元。

王國材指出，昨天雙方討論後中華快遞工會也提出方案，相關方案昨天也帶回討論，但工會的確還有些其他的想法，像是會不會影響績效獎金。

王國材說，中華快遞整體薪資福利制度很不完整，包括每年應有的調升、升級的制度都沒有，所以公司內也有工作了10年，但因中間沒有調薪，結果薪資跟新進人員差不多的情況。

王國材表示，他覺得一定要處理薪水結構的課題，因為薪資福利好，同仁就會更認真的在公司付出，所以他支持進行調整。

對於工會擔心調薪會使績效獎金變少，王國材指出，績效獎金或年終獎金在公司本來就有一套制度，該發幾個月就幾個月，工會不用太擔心。

中華快遞於89年成立，目前主要業務是負責銀行間票據往來。（編輯：方沛清）1110706