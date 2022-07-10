中華快遞協商達初步共識 2次罷工暫緩

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（中央社記者余曉涵台北10日電）中華快遞公司與工會今天下午協商達成初步共識，中華快遞董事長黃振忠同意調薪等訴求，最快21日董事會就可通過加薪案，工會罷工行動暫緩。

為了爭取加薪新台幣5000元等訴求，中華快遞工會發起罷工，數度到交通部前陳情抗議，並與中華快遞公司協商加薪事宜，不過最後仍以破局收場。

中華快遞工會今天下午再度赴交通部陳情抗議，並表示若無結果將發起2次罷工，盼能達成相關訴求，中華快遞公司董事長黃振忠隨即與工會在下午2時重啟協商會議。

經過2個多小時的協商會議，中華快遞工會理事長陳宏春會後表示，協商達成初步共識，相關細項將在明天再次召開會議協商。

陳宏春指出，工會訴求調薪5000元且不影響績效獎金、薪資結構與相關辦法參考母公司並與工會協商，中華快遞董事長黃振忠均同意，也同意不會對工會有任何秋後算帳的行為。

陳宏春表示，今天也簽下協議書，工會明天會再和中華郵政高層協商，希望明天跟今天一樣順利，罷工部分也會暫緩。

黃振忠告訴中央社記者，已承諾工會加薪5000元、不要秋後算帳、薪資結構1個月內與工會共同協商等，21日將召開董事會，屆時可望通過加薪案，幫員工加薪。（編輯：張雅淨）1110710