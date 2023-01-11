彰化海峽離岸風電環差案過關 不允許新增單樁基礎

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（中央社記者張雄風台北11日電）環保署環評大會今天審查海峽離岸風力發電環差案。由於開發單位所提出變更項目之一「新增單樁式風機基礎型式」未獲環委認同，因此要求刪除；其他變更項目則建議補充修正後通過。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第434次會議，審查「海峽離岸風力發電計畫（28號風場）環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告」。

開發單位表示，風場位於彰化縣外海28號潛力場址，離岸距離約14公里，風場面積經配合航道及安全隔離帶退縮後為73.8平方公里，總裝置容量最大不超過600MW。

本次變更主要為配合國際風機大型化趨勢，選用較大容量機組可提高性能和發電效率，並降低風機設置數量，新增風機單機容量選擇，採用8至15MW風力機組，機組最大數量介於40至64部間；另外新增單樁式風機基礎型式。

然而，環評委員認為設置「單樁式風機基礎型式」的科學證據不足，無法肯定能減輕對環境的影響，因此會議要求中開發單位承諾取消「增加單樁式風機基礎型式」的變更項目，刪除環境影響差異分析報告中相關內容。

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另外，在生態部分，雖然開發單位對於鳥類提出風機附近和鄰近海岸（含潮間帶），每月1次的監測，但仍未能令環委滿意，要求加強頻率及點位，包含施工前及營運期間鳥類衛星繫放追蹤調查地點增加「彰化、雲林、嘉義海岸及澎湖」，並以GPS定位；施工階段海上鳥類雷達調查納入「每次含日、夜間」。

另外，環委也要求開發單位在施工前及營運階段鯨豚目視調查，每季至少2趟次。經開發單位承諾辦理，會議最後建議本案補充修正後通過。（編輯：陳政偉）1120111