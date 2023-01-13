週末變天先有雨後降溫 中部以北低溫探12度

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象局今天表示，明天白天天氣與今天類似，但下半天開始鋒面接近，晚間至15日清晨全台留意短暫陣雨；15日鋒面通過後冷氣團南下，全台漸冷，16、17日清晨最冷，中部以北低溫約攝氏12度。

中央氣象局預報員張承傳告訴中央社記者，預估明天鋒面接近，天氣開始不穩定，下半天逐漸轉為東半部局部陣雨，西半部也有短暫陣雨的天氣；明晚至15日清晨雨勢最顯著，15日白天起逐漸減弱，接下來一週主要都是迎風面的北部、東半部有局部短暫雨。

張承傳指出，明天白天氣溫與今天類似，晚間起因降雨稍微降溫；15日鋒面通過後冷氣團接著南下，預估強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，全天都是降溫的過程，預估北部清晨約18、19度，中午約15度，晚間僅12度。

張承傳說，目前觀察冷氣團持續影響至17日，16、17日清晨最冷，低溫約12度，部分地區會再低一點；高溫部分，北部約15度、中部約21、22度，南部約25度。

張承傳表示，18、19日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部低溫稍微回到14、15度，高溫可回到19度；然而20日冷空氣又再增強，全天約14至16度；目前觀察冷空氣影響會一直到23日（初二）。

張承傳提醒，14日西半部地區及金門、馬祖，15日清晨西半部地區及金門易有局部霧或低雲影響能見度；明天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海，15、16日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生。（編輯：陳政偉）1120113