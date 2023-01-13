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幼兒不耐久坐也能聽音樂會 信誼打造互動參與派對

2023/1/13 19:02（1/13 19:16 更新）
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信誼基金會13日宣布，預計2月19日將在台中國家歌劇院舉辦「點點音樂派對」，以多元互動結合創意遊戲，打造幼兒專屬的音樂會。圖為民國104年間在台北國家音樂廳演出的「小黃點與四季」音樂會。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真 112年1月13日
信誼基金會13日宣布，預計2月19日將在台中國家歌劇院舉辦「點點音樂派對」，以多元互動結合創意遊戲，打造幼兒專屬的音樂會。圖為民國104年間在台北國家音樂廳演出的「小黃點與四季」音樂會。（信誼基金會提供）中央社記者陳至中傳真 112年1月13日
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（中央社記者陳至中台北13日電）幼兒不耐久坐，聽音樂會時常會鬧情緒，使父母被迫提早離場。信誼基金會預計2月19日在台中國家歌劇院舉辦「點點音樂派對」，以多元互動結合創意遊戲，打造幼兒專屬的音樂會。

信誼基金會今天發出新聞稿，預計讓熱門的圖畫書「小黃點」躍上國家級音樂舞台。董事長張杏如指出，民國104年曾舉辦過類似的幼兒音樂會，會後很多家長像她致謝，音樂對小小孩來說，正襟危坐60分鐘不容易，需要專屬設計，打造輕鬆、愉悅、又能互動參與的音樂遊戲。

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張杏如表示，現今孩子成長在一個多元資訊的時代，閱讀不再只是文字和圖像的視讀，而是多元感官的體驗，音樂的興趣和涵養，也須從聆聽和遊戲互動中慢慢培養。信誼多年來致力將圖畫書透過遊戲、動畫、律動、音樂、戲劇等立體化呈現，幫助孩子感受閱讀和學習的樂趣。

2月19日的「點點音樂派對」依舊以法國美學大師赫威．托雷（Hervé Tullet）的圖畫書「小黃點」為藍本。作曲家顏名秀提到，前次小黃點音樂會巡演過程中，看到許多孩子玩得很開心，甚至覺得小黃點變大、變小、重新排列組合，都是因為自己的手指揮動而改變，有著滿滿的成就感。相關資訊可參考信誼基金會網站。（編輯：陳政偉）1120113

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