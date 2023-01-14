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8縣市15日低溫特報 未來一週北部偏濕冷

2023/1/14 17:27
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（中央社記者張雄風台北14日電）氣象局今天表示，明天北北基桃等8縣市留意低溫，今晚至明天鋒面通過，桃園以北、東北部易有短暫雨，基隆北海岸、大台北東側易有較大雨勢；預計未來一週北部都是偏濕冷天氣。

中央氣象局今天發布低溫特報，明天大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，明天傍晚起至16日基隆、台北、新北、桃園可能有持續攝氏10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生，連江有持續6度左右氣溫（橙色燈號）發生，新竹、苗栗及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象局預報員趙竑告訴中央社記者今晚至明天鋒面通過，水氣最多，全台各地都有降雨機會，桃園以北、東北部地區較為顯著，其中基隆北海岸、大台北東側可能有較大雨勢。

趙竑指出，16、17日水氣減少，主要在迎風面北部、東半部仍有局部短暫雨，但雨停的空檔時間增多，中南部則是多雲，可以看到陽光，另外16日中南部山區還是有零星飄雨。

趙竑說，18、19日環境風場轉東風，雨區以桃園以北、東半部有短暫雨；20、21日水氣增多北部、東半部易有局部短暫雨。

趙竑提醒，明天西半部、金馬地區易有霧或低雲；另外今晚起風力逐漸增強，各沿海有強陣風，基隆北海岸、東半部及恆春半島可能有長浪。

溫度方面，趙竑指出，今天各地高溫都來到26至29度、局部地區達30度；明天鋒面通過後大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團緊接著南下，全台整天愈晚愈冷，一路降至16日清晨，預估最冷的時間點是16及17日清晨，北部11、12度，中部13、14度，南部15、16度，局部地區可能會再低一些。

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趙竑表示，冷氣團影響期間北台灣全天偏冷，溫度起伏不大，中南部則是中午稍微回溫，高溫約20度左右；預計18、19日全台會稍回溫，北部高溫可以回到18、19度，其他地區約23度；但20日又有一波冷空氣補充，北台灣高溫再往下降至16度。

至於高山降雪的機會，趙竑提到，由於鋒面水氣主要都在低層，高空偏乾，因此高山降雪條件不佳，但仍要注意易有溼滑結冰的情況。（編輯：黃世雅）1120114

#趙竑
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趙竑
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