成大創校單次捐贈最高額4.2億元 旺宏館揭牌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「成功創新中心–旺宏館」位於成功大學勝利校區，是由成大校友、旺宏電子董事長吳敏求在2019年8月間捐贈新台幣4億2000萬元興建，這也是成大創校以來單次捐贈最大金額，14日正式揭牌。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年1月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）成功大學創校以來單次捐贈最大金額4億2000萬元興建的「成功創新中心－旺宏館」，今天在勝利校區揭牌，將成為成大敏求智慧運算學院總部，也提供跨域師生進駐探討研究未來議題。

「成功創新中心－旺宏館」由成大校友－旺宏電子董事長吳敏求（電機系59級、電機研究所62級）2019年8月捐贈新台幣4億2000萬元興建，這是成大創校以來單次捐贈最大金額，2020年6月動工，今天揭牌。

成功大學校長蘇慧貞表示，旺宏館揭牌只是一個開始，將啟動未來重大軟體教育工程，高教的未來需要跨域學習及寬廣奉獻心胸。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳敏求說，旺宏電子每年投入創新研發，早已認同跨域概念，「成功創新中心－旺宏館」一定要朝向創新跨域設計，讓成大走出不一樣的未來，創造更多想像不到的事。

成大發布新聞稿指出，旺宏館鄰近成大勝利校區歷史建築K館，是座新型態創新教育空間；1樓是國際會議廳與展示廳，以劇場型態設計的國際會議廳可容納近360個座位，2樓、3樓是小型研究室與開放討論空間，空間大小可彈性運用，4樓是敏求智慧運算學院總部。（編輯：黃世雅）1120114