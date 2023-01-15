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8縣市低溫特報 雙北基隆桃園馬祖探10度以下

2023/1/15 08:18（1/15 08:38 更新）
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冷氣團南下，各地氣溫一路下滑，北台灣更明顯。圖為台北市中正區街頭，有民眾穿著外套及戴毛帽、圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
冷氣團南下，各地氣溫一路下滑，北台灣更明顯。圖為台北市中正區街頭，有民眾穿著外套及戴毛帽、圍巾禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）大陸冷氣團南下，各地氣溫一路下滑，北台灣更明顯，中央氣象局今天上午發布8縣市低溫特報，今晚至明天白天，雙北及基隆、桃園、馬祖可能出現攝氏10度以下低溫。

氣象局發布低溫特報及燈號，今晚至明天白天，新北市、基隆市、台北市、桃園市為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫的機率；新竹縣、苗栗縣、金門縣為黃色燈號（寒冷）有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局預報，今天北台灣明顯轉冷，溫度一路往下滑，白天氣溫約攝氏15到17度，晚上以後會降到12度左右，沿海空曠地區甚至會到10度以下；中南部及花東氣溫也將明顯下降，高溫除高雄及屏東仍有25到27度外，其他地區為21到23度，晚上中南部氣溫會降到15、16度，感受也偏冷，只有花東稍高，低溫約17、18度。

氣象局預測，18、19日大陸冷團才會減弱。

另外，氣象局說，今天鋒面通過及冷氣團南下，各地都有機會下雨，桃園以北及東北部地區降雨機率高、雨區範圍廣，尤其基隆北海岸及大台北山區雨勢較為持續，新竹以南及花東降雨較局部，以多雲到陰天為主。

氣象局並發布陸上強風特報，東北風增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。（編輯：管中維）1120115

中央氣象局15日上午發布8縣市低溫特報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
中央氣象局15日上午發布8縣市低溫特報。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
#低溫
#冷氣團
#天氣
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