百貨量販超市春節福袋初一開搶 頭獎送你環遊世界

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（中央社記者曾智怡台北15日電）兔年即將到來，百貨量販超市新春福袋花招百出，今年搶搭國境解封出遊潮，不僅祭出東京、紐約、巴黎等來回機票大獎，消費者還有機會抽中極光郵輪主題雙人之旅，甚至是百萬環遊世界現金。

買福袋搏好運，今年新光三越的初一福袋及首度規畫的「福箱」，分別於10日、16日上午10時起於APP上進行北中南分波開搶，福袋最大獎祭出1部LEXUS百萬名車、20顆鑽、20台按摩椅、7組機票、6輛機車、超過140組住宿／露營活動體驗券等超過5千項好禮。

遠東SOGO百貨台北店今年推出破萬個福袋，初一至初三期間購買福袋商品，即可憑福袋商品上的「購買憑證」兌換刮刮卡，初一大獎為「星宇航空東京雙人來回機票」（市價約4萬6000元1名、初二大獎為「華泰瑞苑 瑞苑套房 一泊二食」（市價約3萬1856元）1名、初三大獎則是「野漾莊園 大樹屋一泊四食」（市價約2萬800元），好運刮刮樂限量8000份。

遠東百貨兔年福袋共有9826個，最大獎是遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、遠百花蓮16萬8千元遠百商品券。

微風今年共推出600份福袋，4日上午9時開賣，憑微風錢包Breeze Pay即可用1000元線上購買價值超過3000元的開運福袋享樂券，再於大年初一上午10時30分至下午1時，持福袋電子商品兌換券至微風廣場8樓Breeze MEGA Studio，抽出幸運號碼，即可兌換該號碼對應福袋，有機會將價值175萬元BMW開回家。

Global Mall全台8店共推出近2000個「錢兔似錦樂享福袋」，採線上線下開賣，總價值超過500萬元，不僅有機會獲得價值超過19萬元的按摩椅、電視、冰箱、飛輪健身車等，購買福袋即可抽「環遊世界5大洲行程」，將抽出亞洲、歐洲、美洲、非洲及大洋洲套裝行程各1名得獎者，預計年節檔期業績成長15%。

量販超市部分，全聯今年首度攜手大潤發，將在初一上午9時共同販售的限量福袋，數量超過14萬7千個，預計發行23萬組抽獎序號，福袋有3種不同規格，分別為300元「福利熊兔年生肖福袋」、700元「萬國通路13吋手提箱」與首次推出4200元「萬國通路24吋細鋁框行李箱」。

此次祭出3台夢幻電動名車大獎，有機會抽到Porsche、TESLA、Mercedes-Benz 等3台總價值挑戰歷年最高、近826萬，另有天際航空熱氣球自由飛、中華航空沖繩與清邁來回機票等獎項。

除了實體門市抽獎機會，全聯「小時達」也推出限量2萬5千個「兔年線上福箱」，總價值超過1200元，頭獎更將送出100萬元的環遊世界現金。

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家樂福新春福袋限量1萬袋，初一上午10時在全台量販超市發送號碼牌，並開放顧客排隊購買，不限家樂福會員都可購買（每人限購一份），量販店每店100份、超市每店採限量販售，售價198元，商品內容物包含進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌商品等，總價值超過500元。

另外，購買福袋者即可獲得「錢兔似錦」刮刮卡一張，中獎率100%，獎項共分為「財氣旺」、「手氣旺」、「運氣旺」等3區，狂送國內住宿、餐飲券與家樂福提貨券；搶搭國門重啟民眾出國熱潮，最大獎為價值高達43萬的黃刀極光+阿拉斯加郵輪雙主題旅遊15天雙人行。（編輯：林淑媛）1120115