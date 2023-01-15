穩定春節前菜價 農糧署將再增供應量

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）台北果菜批發市場1月10日蔬菜交易均價每公斤35.2元，今天30.1元，持續回穩；傳統市場高麗菜一顆降到72元，但攤商稱接近春節前倒數，可能上漲。農糧署說，會再增供應量穩價。

根據行政院農業委員會官網，今天台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價每公斤新台幣30.1元，對比10日（本週開市日）交易均價每公斤35.2元，顯示春節前倒數第2週的菜價持續回跌5.1元、降幅14.5%。

葉菜類今天交易均價每公斤19.9元，10日為27元，下跌7.1元、降幅26.5%。其中指標蔬菜高麗菜每公斤15.3元，比10日的19.9元下跌4.5元，降幅22.8%。

走訪傳統市場，高麗菜每台斤29元，通常每顆約2.5台斤，計算零售價約72元；比10日每台斤33元、每顆約85元，回跌13元。

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攤商說，這幾天蔬菜菜價持續回跌，不過明天（16日）休市，接下來就是春節前倒數幾天，會不會回漲，就不知道了。

對此，農糧署副署長姚志旺接受中央社記者電話訪問時表示，明天週一休市，春節假期從20日起，17、18、19日連假前3天為交易日高峰日，對照這一週持續提高供應量讓菜價回穩，今天台北果菜批發市場整體交易量已達1672餘公噸，節前會再增加供應量，最高可能達2000公噸以上，藉此穩定菜價。（編輯：管中維）1120115