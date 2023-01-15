台中LaLaport於17日試營運 市府規劃交通疏導措施

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台中市東區三井LaLaport大型購物中心17日將試營運，預期將湧現大量人車潮。台中市交通局15日表示，已2次邀集相關單位及學者專家討論、審查交通維持計畫，12日也召集各單位至周邊地區會勘，做好完善交通措施。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月15日

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）位於台中市東區的三井LaLaport大型購物中心，將於17日試營運，預期將湧入大批人潮及車潮；台中市政府今天籲請多使用大眾運輸工具，而警方也規劃周邊交通疏導措施。

東區民眾期待已久的三井LaLaport，將於17日春節連續假期前夕開始試營運，由於商場緊鄰中部地區最大的傳統市場建國市場，無論是前往商場或採辦年貨，預期將湧入大量人潮及車潮，相關單位無不嚴陣以待。

市府交通局長葉昭甫透過新聞稿表示，試營運後，預期出門走春、逛街採買民眾勢必大批湧入，已2次邀集相關單位及學者專家，共同討論研議及審查交通維持計畫，12日也召集各單位及當地里長至周邊地區會勘，做好完善交通措施。

葉昭甫指出，經與專家學者、在地里長開會研議，因應試營運期間的停車管理、接駁車服務、交通動線、交通疏導及引導牌面等相關措施，已請百貨業者務必落實各項交通維持計畫。

包含規劃加強交管人力配置於周邊道路進行交通疏導、規劃2處替代停車場外，葉昭甫說，也要求業者開設台中火車站假日免費接駁專車，提供搭乘接駁車至商場優惠，鼓勵民眾搭乘，降低私人運具使用。

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台中市警察局第三分局表示，目前商場周邊道路除樂業二路為2線道，其餘復興東一街、進德路與忠孝路均為4線道，為降低可能造成的交通衝擊，已規劃周邊交通疏導措施。

因應逛街與採辦年貨人潮，警方指出，過年期間將於周邊道路編排5名警力及13名義交人員進行疏導，確實管制路口淨空，使民眾能順利進出停車場，並視現場狀況機動調整疏導作為，確保周邊交通順暢。（編輯：陳仁華）1120115