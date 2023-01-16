航空界奧斯卡金翔獎 2023年立榮航空唯一得主

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）交通部民航局今天舉行享有航空界奧斯卡之稱的「金翔獎」頒獎典禮，今年唯一得主是立榮航空。

民航局自民國87年起即辦理民用航空運輸業營運與服務評鑑，每2年頒發1次「金翔獎」，為台灣航空業最高榮譽，鼓勵各民用航空運輸業者在航空運輸服務上不斷進步。

民航局這次評鑑期間為109年7月至111年6月，因受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，國際及兩岸航線客運量大幅下降，僅剩2.38%，暫停辦理國際及兩岸航線組的營運與服務評鑑，只有「國內定期航線組」獎項評鑑，參加者有華信、立榮及德安等3家航空公司。

民航局說，立榮航空在營運及資訊服務各面向評鑑指標表現均具一定水準，獲得評鑑委員好評，最終脫穎而出，獲評為「國內定期航線組」組別蟬聯第一名，也成為今年唯一金翔獎獲獎業者。

民航局長林國顯頒獎時，稱許航空業在疫情期間承受了苦難，但也沒有浪費苦難，反而保留了元氣，培養了更強的韌性，在疫情趨緩時迎來復甦，因為大家都做了準備，希望航空業能在113年回到疫情前水準。

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今天也是民航局76週年局慶。民航局特別表揚華航等7個防疫卓越單位與華航資深護理師游宜真等18名防疫楷模。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝親自到場頒獎。

王必勝頒獎前向所有航空業從業人員深深一鞠躬。他表示，為了防疫，航空業承受了許多不便，他要特別向從業人員表達歉意，更要向這些不辭辛勞、始終站在第一線的從業人員表達謝意。如今，隨著防疫由清零走向共存，他也祝福悶了3年的航空業該起飛了。（編輯：管中維）1120116