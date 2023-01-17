111年交通部施政 王國材最不滿意道安

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（中央社記者汪淑芬台北17日電）交通部今天舉行新春記者會，交通部長王國材說，回顧民國111年施政，他最不滿意道路交通安全，花了很大力氣卻不理想，期盼112年比111年交通死亡人數下降5%。

根據交通部統計，30日內交通事故死亡人數持續上升，110年是2962人，111年整年的結果還未公布，但111年1至10月是2560人，比110年同期2411人成長6.2%。

王國材今天回顧交通部施政時，提到他最不滿意的就是道安，他坦言，交通部花了很大力氣，結果卻不理想。

王國材說，道安是長遠的工作，現在從小學到高中，道安都已納入課綱教材，但每天還是發生很多逼車或不禮讓行人的事件，他認為，執法就是短期的教育，再配合交通工程改善及教育扎根，才有辦法提升道安。

王國材說，機車、高齡者的事故防制及行人安全提升仍是未來重點，希望中央與地方一起合作，交通部對道安工作責無旁貸，也希望地方政府重視執法及教育宣導，盼今年30日內交通事故死亡人數能較去年下降5%。

公路總局長陳文瑞說，機車駕訓部分，原始方案就有補助新台幣1200元，今年度擴大補助方案，人數可達4萬人，取得駕照後再參加實際道路駕訓，可再補助1200元，因是首次試辦機車實際道路駕訓，目前正蒐集國外案例，相關駕訓項目、時間及道路條件等具體方案仍待確認。

公路總局試辦取得機車駕照後再參加實際道路訓練，可獲補助的方案，去年已經宣布預計今年4月實施。

此外，交通部統計，交通事故死亡中，有6成發生在路口，其中無號誌路口死亡又占整體路口死亡約3成5。

公路總局今年起，也將無號誌及閃光號誌路口的行車，列入機車考照必考題。

交通部也盼透過公共運輸補助，提升公共運輸使用率，減少機車事故傷亡。

王國材提到北中南生活圈通勤、通學的公共運輸月票補助，原本是明年才有預算實施，經過交通部向行政院爭取預算放在特別條例，如果立法院通過特別條例，今年就可實施。（編輯：張芷瑄）1120117