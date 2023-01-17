器捐中心與美續簽MOU 精進台灣眼角膜檢驗技術

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（中央社記者沈佩瑤台北17日電）器捐病主中心、台灣國家眼庫與美國SightLife衛生組織今天續簽合作備忘錄，協助台灣提升檢驗技術外，也將訓練眼庫人員眼角膜分層技術，盼台灣成為各國眼庫人才培訓重鎮。

為精進台灣眼角膜移植品質及檢驗技術，衛生福利部在2013年成立台灣國家眼庫，並於2016年與美國SightLife衛生組織簽署合作備忘錄，展開5年合作，推動台灣眼庫運作制度與國際接軌。台灣在2020年取得SightLife國際認證，眼角膜檢驗能力獲肯定。

財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心、台灣國家眼庫與美國SightLife今天續簽「第2階段合作備忘錄」，展開新一期合作，提升台灣國家眼庫檢驗技術外，也將加強訓練眼庫人才眼角膜分層技術，讓眼角膜可以更廣泛的獲得使用，提供更多病人移植。

衛福部醫事司發布新聞稿表示，因台灣國家眼庫運作有成，國內眼角膜捐贈數量從2012年（建置前）224例，逐年成長至2020年679例；另外，使用國內捐贈眼角膜進行移植的比例也從不到50%，成長至85%。

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醫事司表示，透過簽署第2階段合作備忘錄，盼讓台灣國家眼庫成為亞洲地區執行眼角膜檢驗的模範與標竿，並成為協助各國眼角膜檢驗及保存專業人才的培訓重鎮，展現台灣醫療衛生軟實力。

SightLife是美國的非營利衛生組織，致力於消除因角膜疾病導致的眼盲，也協助許多國家設立眼庫、取得國際眼庫認證、提供研究所需的眼角膜及訓練眼庫技術員角膜分層技術等。（編輯：陳政偉）1120117